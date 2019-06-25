Üniversiteliler dikkat! Başvuru tarihi verildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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