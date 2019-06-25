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Üniversiteliler dikkat! Başvuru tarihi verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:20
Üniversiteliler dikkat! Başvuru tarihi verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:20
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Sosyal Çalışma Programları (SÇP)

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