Üniversiteliler, bizz@kampüs’te en iyi fikri bulmak için yarıştı

Üniversitelerin 3’üncü, 4’üncü sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Ülker’in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri 9’uncu [email protected] kampüs yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan yarışmada gençler inovatif fikirlerini paylaştı.

Gençler hayal güçlerini kullandılar

Üniversiteliler, [email protected]üs’te hayal güçlerini kullanarak Ülker Halley için pazarlama stratejileri ortaya koydu. Bu stratejileri jüri üyeleri Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker CMO’su Aslı Özen Turhan, Ülker Ana Marka ve Yeni Kategoriler Pazarlama Direktörü Aslı Akman, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ile Alametifarika Ajansı Kreatif Direktörü Ozan Özüm Özbey değerlendirdi.

Ülker'de staj imkanı

171 farklı üniversiteden binin üzerindeki takımdan 3 bine yakın öğrencinin başvurduğu [email protected]üs’te birincilik Ali Rıza Güngör, Harun Erdil ile Arvin Gazihan’dan oluşan Bachateros takımının oldu. Yarışmada ikincilik ödülü Bir Halley’in İki Yarısı takımına, üçüncülük ödülü ise Alloy takımına verildi. Yarışmada ilk 3’e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüller takdim edildi. Ayrıca Ülker’de uzun dönem staj yapma imkânı tanındı.

Yenilikçi projelere teşvik

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, pandemi döneminde gençler tarafından önemli projelere imza atıldığını belirterek, şunları söyledi: “Küresel salgın, dünya genelinde pek çok sektörde iş yapış biçimlerini köklü bir biçimde değiştirdi. Öyle görünüyor ki bu değişimin ana gücü ise dijitalleşme süreci olarak karşımıza çıkacak. Yeni normaldeki uygulayıcıları yeniliklere daha uyum sağlayabilen gençlerimiz olacak. Bizler de bu gerçekten hareketle yıllardır gençlerimize kulak veriyor, onların inovatif projelerini teşvik ediyoruz. Ve [email protected] kampüs yarışmamızla en yeni fikirleri, ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Şükür ki yarışmamız 2020’de de verimli geçti. Bu vesileyle dereceye giren tüm takımları gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

Etkinliğe ilgi yoğundu

Ülker CEO’su Mete Buyurgan ise [email protected]üs’te yarışmacıların her yıl farklı bir markaları için proje ürettiklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bugüne kadar heyecan verici yüzlerce fikirle ve ürünle karşılaştık; çok sayıda gençle bir araya geldik. Gençlerimizin azimleri ve inovatif bakış açıları bizlere her zaman inovatif projelerimizi hayata geçirme konusunda umut verdi. Pandemi döneminin zor şartlarına rağmen özellikle bu sene [email protected]üs’e gösterilen rağbet bizi çok mutlu etti. Bu projelerin her biri iş yaşamında gençlerimizin çalıştıkları alanlara neler katabileceklerinin adeta kanıtı oldu. Gençlerimizin inovatif bakış açıları, Ülker’deki iş yapış biçimlerimize de yön veriyor, onların enerjileri bizleri motive ediyor. Bu yıl dereceye giren projelerin tamamı, Halley markamıza güç katacak pek çok niteliğe sahip. Bir kez daha [email protected]üs’te -dereceye girsin veya girmesin- yarışmamıza katılan tüm gençlere teşekkür ediyor, kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum.”

İşe alım programları düzenliyoruz

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli de yetenek kazanım programlarıyla ilgili de şu açıklamalarda bulundu: “Önemi gün be gün artan [email protected] kampüs; işveren marka bilinirliğimizi kampüslerde yaymayı ve farklı departmanlara genç yetenekleri stajyer olarak kazandırmayı hedefl eyen, 3’üncü, 4’üncü sınıf lisans, yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış bir yetenek kazanım programı konumunda. Bu yarışmayla hem şirketimizin kapılarını genç yeteneklere açıyor hem de onlara eğitim hayatlarının önemli parçası olacağına inandığımız bir proje deneyimi yaşatıyoruz. Gelinen aşamada [email protected] kampüs, staj programlarımız, Commercial Talent-Genç Yetenek İşe Alım Programı ve Yıldız Holding liderliğinde yürütülen [email protected]ıldız Holding staj ve yeni mezun işe alım programı gibi araçlarla genç yeteneklere ulaşmaya çalışıyoruz.”