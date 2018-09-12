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Üniversiteli Muratcan bu yüzden hayatını kaybetmiş

Tartıştığı üniversite son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk'ü, çorbacı çıkışında tabancayla alnından vurarak öldürdüğü iddia edilen B.K., yakalanarak adliyeye sevk edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
Üniversiteli Muratcan bu yüzden hayatını kaybetmiş

Bir eğlence merkezinde güvenlik şefi olduğu öğrenilen B.K.'nın, Muratcan Öztürk'ü bara almadığı ve bu yüzden aralarında tartışma yaşandığı ileri sürüldü. 

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir çorbacıya 2 Ağustos'ta giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile bir başka müşteri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları ve diğer müşteriler araya girerek tarafları ayırdı. Çorbacıdan çıkan taraflar, dışarıda yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Öztürk, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Öztürk, 5 Eylül'de yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kepez İlçesi Sütçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MANAVGAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelinin B.K. olduğunu belirledi. Önceki gün Manavgat ilçesinde gözaltına alınan B.K., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir eğlence merkezinde güvenlik şefi olduğu öğrenilen B.K.'nın, Muratcan Öztürk'ü bara almadığı ve bu yüzden aralarında tartışma yaşandığı ileri sürüldü. 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
  1. Antalya
  2. adliye
  3. Muratcan Öztürk
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