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Üniversiteli Muhammet, kazada öldü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ağabeyi Yakup Yıldız'ın (25) nişanına katılan üniversiteli Muhammet Yıldız (19), Ankara'ya dönüşte meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Kazada ağabey Yakup Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

14 Ekim 2018 Pazar 18:09
Üniversiteli Muhammet, kazada öldü

Ankara Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Yıldız, yakınları ile birlikte Taşlıçay ilçesine gelerek dün akşam ağabeyi Yakup Yıldız'ın nişanına katıldı. Yıldız ailesi, tören sonrası bugün sabah saatlerinde Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Yakup Yıldız  yönetimindeki 06 VRN 43 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum il sınırındaki Sac Dağı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, Muhammet Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yakup Yıldız ile ablası Fedile Ulutaş (32), yeğenleri Damlanur (8), Berkay (6) ve İrem Ulutaş (2) yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Servis ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muhammet Yıldız'ın cenazesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyan ailenin yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın cenazesi morgdan alınarak götürüldüğü Ağrı merkez Ballı Bostan köyünde yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:09
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. Ağrı
  4. Muhammet Yıldız
  5. Trafik kazası
  6. ölümlü kaza

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