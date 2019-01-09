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Üniversiteli korfbolcular Avrupa sınavında

- Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, 10-12 Ocak'ta Belçika'da Avrupa Kupası Finalleri'ne katılacak

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
Üniversiteli korfbolcular Avrupa sınavında


İSTANBUL (AA) - Belçika'nın Kortrijk kentinde 10-12 Ocak'ta yapılacak 2019 Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) Avrupa Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi Marmara Üniversitesi Kulübü Korfbol Takımı temsil edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, ülkelerinde şampiyon olan 8 ekibin yer alacağı finaller için Belçika'ya gitti.

Finallerde Marmara Üniversitesi'nin yanı sıra Belçika'dan Kon. Boeckenberg, Çekya'dan KK Brno, İngiltere'den Trojans Korfbol, Almanya'dan SG Pegasus Rommerscheid 1991, Macaristan'dan 1908 SZAC Budapeşte, Hollanda'dan TOP/SolarCompleet ve Portekiz'den NC Benfica takımları yer alacak.

Marmara Üniversitesi, A Grubu'nda Kon. Boeckenberg, Trojans Korfbol ve NC Benfica takımları ile mücadele edecek.

Kocaeli'de 21-23 Eylül'de yapılan IKF Avrupa Kupası elemelerinde 2. olan Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 ekibi arasına girerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
  1. 2019 IKF Avrupa Kupası finalleri
  2. Korfbol
  3. Marmara Üniversitesi Kulübü Korfbol takımı

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