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Üniversiteli genç vekillik için başvurdu!

Muğla’da üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Metin Ayaz, Elazığ’dan milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti'ye başvuru yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:55
Üniversiteli genç vekillik için başvurdu!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Ayaz, AK Parti Genel Merkezi',ne giderek memleketi Elazığ’dan milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Ayaz, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde en önemli eksikliklerden birinin 18 ve 25 yaş arası genç milletvekillerinin parlamentoda olmaması olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bu eksikliği gördüğünü, çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Ayaz, "Yapılan çalışmalar neticesi yaş sınırı 18'e düşürüldü. Ülkemizin bu kararıyla 18 ve 25 yaş arasındaki milletvekilinin parlamentoda olması gerçekten çok değerli bir demokratik harekettir. Gençlerin Mecliste olması gerektiğine inanıyorum. Benim cesaretim ve umudum var. Koltuğun şekil verdiği değil, koltuğa şekil veren bireyler olalım. Ülkeme hizmet etmek benim sevdam. Heyecanımız, talip olduğumuz vazifenin yüceliğindendir."

Ayaz, aday gösterilmesi durumunda Elazığ'da ev ev, sokak sokak, köy köy gezeceğini, sorunları dinleyip gündeme taşıyacağını dile getirdi. 

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:55
  1. Muğla
  2. Elazığ
  3. Metin Ayaz

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