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Üniversitelerle iş birliği

Dijital dönüşüm fikrinin sektörün de dönüşümüne katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Obalı, “Odağa aldığımız temel düşünce kendi sektörümüz özelinde atacağımız dijitalleşme adımlarının ülkemizin yerli ve milli teknolojilerinin gelişimine katkı sağlaması” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:43
Üniversitelerle iş birliği

Dijital dönüşüm fikrinin sektörün de dönüşümüne katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Obalı, “Odağa aldığımız temel düşünce kendi sektörümüz özelinde atacağımız dijitalleşme adımlarının ülkemizin yerli ve milli teknolojilerinin gelişimine katkı sağlaması” dedi.

Obalı, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için tüm kişi ve kurumların dijitalleşme sürecinin bir parçası olması gerektiğini dile getirerek, sürecin en önemli halkasının gençler olduğuna dikkati çekti ve üniversitelerdeki gençlere dönük yeni ürünler konusunda bir proje başlatacakları bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:43
  1. Dijital dönüşüm

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