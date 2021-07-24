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Eğitim Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?
Eğitim

Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?

Üniversiteler açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 1,5 yıldır üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmıyor. Üniversite öğrencileri derslerin ne zaman başlayacağını, eğitimin yüz yüze olup olmayacağını araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:45:00 -
Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?

Koronavirüs salgını eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle üniversite öğrencileri uzun zamandır okullarından uzak. Peki, üniversitelerde yüz yüze dersler ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?

Üniversite öğrencileri derslere başlayacakları tarihi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada üniversitelerin 13 Eylül’de açılacağını duyurmuştu. Üniversite öğrencileri aşının zorunlu olup olmadığını da araştırıyor. Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak uzmanlar genç, yaşlı demeden herkesin aşı olması gerektiğini tavsiye ediyor.

Bu sene okullar ayın kaçında açılacak?
Bu sene okullar ayın kaçında açılacak?

Eğitim

Bu sene okullar ayın kaçında açılacak?

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