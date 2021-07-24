Koronavirüs salgını eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle üniversite öğrencileri uzun zamandır okullarından uzak. Peki, üniversitelerde yüz yüze dersler ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? Üniversite öğrencileri için aşı zorunlu mu?

Üniversite öğrencileri derslere başlayacakları tarihi merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada üniversitelerin 13 Eylül’de açılacağını duyurmuştu. Üniversite öğrencileri aşının zorunlu olup olmadığını da araştırıyor. Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak uzmanlar genç, yaşlı demeden herkesin aşı olması gerektiğini tavsiye ediyor.