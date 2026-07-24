Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Görevi Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu'na Verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevine getirildi.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilen resmi yazı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu'na Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevi tevdi edildi.
Söz konusu görevlendirme kapsamında Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevini 1 Ağustos 2026 - 31 Temmuz 2027 tarihleri arasında yürütecek.