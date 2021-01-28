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Gündem 'Üniversiteler neden bilim üretmiyor?' sorusunun cevabı bulundu
Gündem

'Üniversiteler neden bilim üretmiyor?' sorusunun cevabı bulundu

Marmara Üniversitesi'nde bir öğretim görevlisinin final sınavı için hazırladığı siyasal içerikli sorular sosyal medyada paylaşıldıktan sonra herkesin tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 00:00:00 -
'Üniversiteler neden bilim üretmiyor?' sorusunun cevabı bulundu

Sosyal medyada paylaşılan sorularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsedilerek, üniversite ruhuna yakışmayan, ciddiyetten uzak ifadeler yer aldı.

"Tayyip'e sor"

İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.

"Tayyip her zaman kazanır"

Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.

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