'Üniversiteler neden bilim üretmiyor?' sorusunun cevabı bulundu

Sosyal medyada paylaşılan sorularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsedilerek, üniversite ruhuna yakışmayan, ciddiyetten uzak ifadeler yer aldı.

"Tayyip'e sor"

İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.

"Tayyip her zaman kazanır"

Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.