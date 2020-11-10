Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar virüsle mücadele konusunda sıka çalışmalar yürütüyor. 31 Ağustos’ta online olarak ortaöğretim kurumlarında eğitim başladı. 21 Eylül’de hazırlık ve birinci sınıfların 12 Ekim’de ise 2, 3, 4, 8 ve 12. Sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte 5. ve 9. Sınıflarlar da 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başladı. Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte üniversite öğrencileri de üniversiteliden yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istemişti. Ancak salgında vaka sayılarındaki artış Sağlık Bakanlığını harekete geçirmişti. Sağlık Bakanlığı, YÖK’ üniversitelerin güz döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesi yönünde tavsiye karını bildirmişti. Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. YÖK'ün salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda durum değerlendiremsi yapıp üniversitelerin yüz yüze eğitme başlayıp başlamayacağını açıklaması bekleniyor.