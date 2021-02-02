Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde aylardır yüz yüze eğitim yapılmıyor. 15 Şubat’ta köy okulları tam zamanlı açılacak. 81 ilde 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başlayacak. Öncelikle 1.,2.,3.,4,8. Ve12. Sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. Bu kararın ardından üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerin bahar döneminde yüz yüze eğitime başlaması için 'acil görüş' bildirilmesini istedi.

YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu yazıda, " “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.