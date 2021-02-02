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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Son dakika YÖK üniversite yüz yüze eğitim kararı
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Son dakika YÖK üniversite yüz yüze eğitim kararı

Son dakika haberine göre, korona salgını nedeniyle birinci dönem eğitim öğretimi uzaktan devam eden üniversiteler için bahar dönemi yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan bahar döneminde yüz yüze eğitim için görüş istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 17:09:00 - 2021-02-02 17:15:23
Üniversiteler ne zaman açılacak? Son dakika YÖK üniversite yüz yüze eğitim kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.YÖK tarafından iletilen yazıda, Yeni Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin tekrardan yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili olarak “İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” demişti.

 

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