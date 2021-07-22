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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi?

Aşı olmayan yüz yüze katılmayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler 1,5 yıldır yüz yüze eğitim yapamıyor. Öğrenciler, okullarına kavuşacağı günü merak ediyor ve sık sık “Üniversiteler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, aşı olanlar mı üniversiteye gidebilecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 18:26:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi?

Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. Üniversiteliler de yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi?

Milyonların merak ettiği sorunun cevabını birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül’de üniversitelerin açılacağını belirtmişti. 25 Haziran’dan itibaren ülkemizde 18 yaş üstü aşılanmaya başladı. Üniversite öğrencileri için aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de doktorlar sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini sık sık vurguluyor. Bu kapsamda bazı üniversiteler de öğrencilerine aşı olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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