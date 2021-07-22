Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci okullarından uzak kaldı. Üniversiteliler de yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Aşı olmayan üniversiteye gidemeyecek mi?

Milyonların merak ettiği sorunun cevabını birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül’de üniversitelerin açılacağını belirtmişti. 25 Haziran’dan itibaren ülkemizde 18 yaş üstü aşılanmaya başladı. Üniversite öğrencileri için aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de doktorlar sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini sık sık vurguluyor. Bu kapsamda bazı üniversiteler de öğrencilerine aşı olmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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