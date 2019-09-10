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Üniversiteler, kültür ve sanatın merkezi olacak

Üniversitelerin kültür ve sanatın merkezi haline getirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında protokol imzalandı.

10 Eylül 2019 Salı 13:35
Üniversiteler, kültür ve sanatın merkezi olacak

Üniversitelerin kültür ve sanatın merkezi haline getirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında protokol imzalandı.


Üniversitelerin bilimin yanında kültür ve sanatın da merkezi haline getirilmesi, öğrencilerin müze ve ören yeri ziyaretlerinin desteklenmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Müdürlükleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin bir kısmı üniversitelerde gerçekleştirilirken, protokol ile öğrencilere ve öğretim üyelerine farklı avantajlar da sağlanacak.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eğitim alanında Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara değinerek, “Milli Eğitim Bakanlığı ile küçük öğrencilerimize yönelik bir çalışma başlatmıştık. Bu bağlamda küçük öğrencilerin bize bağlı müzelerde eğitim alması konusunda bir protokol geçen sene hayata geçirdik. Onun kapsamını hızla büyütüyoruz. Şimdi bunun yaş kapsamını da büyütmeye karar verdik” diye konuştu.


Üniversiteleri de kapsayan kültürel ve sanatsal faaliyetler olsun istediklerini söyleyen Ersoy, kültürün ve sanatın toplumun çok büyük bir kısmını kaplayacak şekilde genişletilmesinin önemini vurguladı.


Protokol çerçevesinde öngörülen faaliyetleri aktaran Ersoy, “Özellikle YÖK’e bağlı üniversitelerin teknik özellikleri yeterli olan kullanabileceğimiz salonlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Genel Müdürlükler tarafından başta tiyatro ve güzel sanatlar olmak üzere kullanılabilir hale gelmesi, halkın da hem üniversiteyle kaynaşması hem öğrencilerin ve eğitim veren insanların kültürel ve sanatsal faaliyetlerle iç içe olması bizim açımızdan ve üniversiteler açısından çok faydalı” şeklinde konuştu.


Öte yandan, Ersoy, özellikle arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilere müze kart yazılımında bir değişikliğe giderek müze ve ören yeri ziyaretlerini ücretsiz hale getireceklerini ifade etti.


Müze ve ören yerlerinin kazı başkanlıklarının kazı sürelerinin 12 aya çıkarılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını hatırlatan Ersoy, “İki amacımız var. Birincisi süre uzatılarak buralardan en iyi ve hızlı şekilde sonuç almak. İkinci nokta, çok fazla arkeoloji ve sanat tarihi mezunumuz oluyor. Bu 12 aylık program dahilinde kazı başkanlıklarında ilave minimum 5 arkeolog ve 2 sanat tarihçisi şartı getiriyoruz. Bu da yaklaşık 600 ile 700 civarında arkeolog ve 200 ile 300 civarı sanat tarihçisinin istihdam edilmesi anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:35
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