  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlarda olmak ister misiniz?

Resulullahın sana selamı var

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt
için kalan
Ekonomi

Üniversiteler arası yarışma ile gıda israfına ‘dur’ denilecek

İSTİB, gıda israfı konusuna dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması’ düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:26:25 -
Üniversiteler arası yarışma ile gıda israfına ‘dur’ denilecek

İSTİB, gıda israfı konusuna dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması’ düzenliyor. Yapılan bilgilendirmeye göre üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabilecekleri yarışma ile gıda israfının engellenmesine katkıda bulunacak projelere toplam 65 bin TL ödül verilecek.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda, tüketicilere henüz ulaşmadan kaybediliyor. Bu, dünyadaki gıdanın 3’te 1’inin çöpe atılması anlamına geliyor. Türkiye’de ise yılda 33 milyon ton ağırlığında çöp toplanıyor ve bunun 14,5 milyon tonunun gıda olduğu görülüyor. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), ‘Gıda İsrafına Son Ver’ sloganıyla yola çıktığı ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi’ ile gıdada israfı azaltmayı hedefleyen bir dizi etkin proje ile büyük bir sosyal sorumluluk hareketini hayata geçirdi. Proje kapsamında kamuoyunda gıda israfı konusuna dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması” düzenleniyor.


Üniversiteliler gıda israfını önlemek için yarışacak


Yarışma, üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabilecekleri ve multidisipliner yaklaşımı destekleyen bir yarışma olacak. Gıda israfına son vermek üzere geliştirilecek olan proje, İSTİB bünyesinde belirlenecek jüri tarafından ‘özgünlük/yenilikçilik’, ‘yöntem ve süreç’, ‘uygulanabilirlik ve/veya kullanılabilirlik’, ‘katma değer ve/veya yaygın etkisi’ esasları doğrultusunda değerlendirilecek.


Birinciye 30 bin TL ödül verilecek olan yarışma için başvurular 1 Mayıs ayında kabul edilmeye başlandı ve 30 Kasım’da sona eriyor. Yarışma sonunda ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin verilirken 5 bin TL’lik iki mansiyon ödülüyle toplam 65 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı