Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig maçları Erciyes Üniversitesi’nde oynanacak Üniversiteler arası Basketbol 1.

Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig müsabakaları 24-28 Nisan tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de yapılacak.

Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig müsabakaları 5 farklı merkezde 24-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu’nda yapılacak olan grup maçlarına Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi takımları katılacak.

4 Gün sürecek maçların teknik toplantısı 24 Nisan Çarşamba günü Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu’nda saat 17.00’da gerçekleştirilecek.

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