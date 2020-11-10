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Eğitim Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerin açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz dönemine uzaktan eğitimle başladı. Hem öğrenciler hem öğrenci kentlerindeki esnaf yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:28:00 -
Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılır son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler mart ayında uzaktan eğitime geçti. Güz döneminde ise üniversiteler yüz yüze eğitime geçmedi. Milyonlarca üniversiteli yüz yüze eğitimin başlayacağı merak etmeye başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Milyonlarca üniversite öğrencisi okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Konu hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Ancak kasım ayı sonunda ortaokul ve liselerde açılmayan sınıfların açılması ardından da üç haftalık bir süreç geçmesinin bekleneceği tahmin ediliyor. Üniversitelerin açılması şehirlerarası trafiği yoğunlaştıracağı için uzmanlar şimdilik yüz yüze eğitimin ertelenmesinin doğru olduğunu belirtiyor. Kulislerde bahar döneminde öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacağı konuşuluyor.

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