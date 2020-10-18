Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs salgınını kimsenin beklemediğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın beklenmeyen bir geçiş süreci olduğunu ve bunun için sınırda sahra hastanelerinin kurulduğunu ve Türkiye'nin burdan etkilenmediğini söyledi.

Avrupa'dan gelen vakalar nedeniyle Türkiye'nin etkilendiğini söyleyen Bakan Koca, Umre'den gelenlerin salgında ciddi bir etkisi olmadığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

"Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz." şeklindeki soruya cevap veren Bakan Koca, "Böyle bir şeyin olmaması için vatandaşların maske takması ve sosyal mesafe konularında dikkatli olması gerekiyor." diyerek cevap verdi.

Üniversiteler açılacak mı?

Bakan Koca, Üniversiteler ve MEB okullarının tamamının açılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "MEB bazı okullar için açma kararı almıştı önümüzdeki günlerde bunun seyrini görüp Üniversiteler için de ona göre bir karar verilecektir." dedi.