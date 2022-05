Üniversiteden başıboş köpek sürüsü önlemleri

YENİ AKİT ANKARA

Başıboş köpek sürülerinin üniversite kampus alanında öğrenci ve personele saldırmaları sonucu önlemlerini artıran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde bir takım önlemler almaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz sınırları içinde yaşayan tüm akademik/idari personel ile aileleri ile binlerce öğrencimizin can güvenliği için; yetkili/görevli kurum olarak Van Büyükşehir Belediyesi'ne, konu ile ilgili Rektörlüğümüze gelen tüm şikayet dilekçeleri ivedi olarak iletilmiş ve konunun önem ve aciliyeti belirtilmiştir. Bu doğrultuda Van Büyükşehir Belediyesi, kampüs alanında çalışmalarına yoğunluk kazandırmıştır. Ancak buna rağmen ne yazık ki halen kampüsün hemen her bölgesinde personel ve öğrencilerimiz durmaksızın köpek sürülerinin saldırılarına maruz kalmakta, hem bedensel hem de ruhsal yönden yara almaktadır. Hatırlanacağı üzere geçmiş yıllarda (2007) üniversitemiz sınırlarında ölümcül köpek saldırıları yaşanmış ve büyük derecede hayati tehlikeler atlatılmıştır. Telafisi zor ve geriye dönüşü olmayan olayların yaşanmasına fırsat vermeden, can güvenliği için saniyelerin bile çok değerli ve alınacak basit bir tedbirin dahi hayat kurtaracağı göz önüne alınarak, kampüs alanımızda tüm Üniversite mensuplarının el birliği ile mevcut çalışmaları desteklemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, kampüs alanında bulunan sahipsiz köpekler ile ilgili Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Rektörlüğümüzce alınan koruma ve güvenlik tedbirleri kapsamında; besleme noktaları oluşturulmuş olup, belirlenen noktaların detayları aşağıda belirtilmiştir. Bu kapsamda öğrenci, personel yoğunluğunun olduğu yerlerde özellikle tüm fakültelerin çevresi, çevre yolu da dahil olmak üzere kaldırım kenarları, kafe ve restoran çevresi, hastane ve lojman bölgeleri ile tüm binaların bodrum, merdiven boşluğu, çatı katı ve sığınaklarında gelişi güzel besleme yapılmayacak, kurallara uymayanlar için ise Rektörlüğümüzce idari işlem başlatılacaktır.”