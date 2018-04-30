‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen öğrencinin cezasına iptal kararı

SELİM YAZICI / ANKARA

“Üniversitemizde PKK istemiyoruz” ifadelerinin, olayların büyümesine neden olduğu iddiasıyla, öğrenciye önce 1 ay uzaklaştırma cezası vermek isteyen Rektörlük, söz konusu öğrencinin daha önce disiplin cezası almaması sebebiyle bu cezayı ‘kınama’ cezasına çevirmek zorunda kalmıştı.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL” KARARI ÇIKTI

Bu cezayı kabul etmeyen öğrenci, İdare Mahkemesi’nde iptal talebiyle dava açtı. Konuyu görüşen Ankara 12. İdare Mahkemesi, dava konusu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığını kaydederek, Hacettepe Üniversitesi’nin verdiği ‘kınama’ cezasını iptal etti. Mahkeme, 302,80 TL yargılama gideri ile 1.090,00 TL vekalet ücretini de Rektörlüğe yükledi.

REKTÖR VE YÖK HAKKINDA TAZMİNAT DÂVÂSI

Marjinal grupların çıkardığı olaylara müdahale etmek yerine vatansever öğrencilerle uğraştığı öne sürülen Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen imzası ve YÖK onayıyla rencide olan öğrencinin, üniversite ve YÖK aleyhine tazminat davası da açacağı öğrenildi.