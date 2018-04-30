Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen öğrencinin cezasına iptal kararı

PKK yanlısı grupların çıkardığı olaylara, “Üniversitemizde PKK istemiyoruz. Apo’nun piçleri, yıldıramaz bizleri” sloganıyla tepki gösteren vatansever öğrenciye Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği ‘kınama’ cezası mahkemeden döndü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen öğrencinin cezasına iptal kararı

SELİM YAZICI / ANKARA

“Üniversitemizde PKK istemiyoruz” ifadelerinin, olayların büyümesine neden olduğu iddiasıyla, öğrenciye önce 1 ay uzaklaştırma cezası vermek isteyen Rektörlük, söz konusu öğrencinin daha önce disiplin cezası almaması sebebiyle bu cezayı ‘kınama’ cezasına çevirmek zorunda kalmıştı.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL” KARARI ÇIKTI

Bu cezayı kabul etmeyen öğrenci, İdare Mahkemesi’nde iptal talebiyle dava açtı. Konuyu görüşen Ankara 12. İdare Mahkemesi, dava konusu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığını kaydederek, Hacettepe Üniversitesi’nin verdiği ‘kınama’ cezasını iptal etti. Mahkeme, 302,80 TL yargılama gideri ile 1.090,00 TL vekalet ücretini de Rektörlüğe yükledi.

REKTÖR VE YÖK HAKKINDA TAZMİNAT DÂVÂSI

Marjinal grupların çıkardığı olaylara müdahale etmek yerine vatansever öğrencilerle uğraştığı öne sürülen Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen imzası ve YÖK onayıyla rencide olan öğrencinin, üniversite ve YÖK aleyhine tazminat davası da açacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
  1. Ankara
  2. Hacettepe Üniversitesi
  3. İdari Mahkeme
  4. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vampir Batı
    1. Vampir Batı
    2. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    3. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    4. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    5. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    6. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    7. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    8. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    9. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    10. Borsa haftaya nasıl başladı?
    11. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    12. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    13. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    14. İhracat rakamları belli oldu!
    15. ‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen..
    16. Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar..
    17. Katil İsrail 3 Filistin..
    18. Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın..
    19. Şarkıcı'ya büyük şok! Müebbet hapis..
    20. Kılıçdaroğlu: Adayımız CHP'li..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı