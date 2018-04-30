‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen öğrencinin cezasına iptal kararı
PKK yanlısı grupların çıkardığı olaylara, “Üniversitemizde PKK istemiyoruz. Apo’nun piçleri, yıldıramaz bizleri” sloganıyla tepki gösteren vatansever öğrenciye Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği ‘kınama’ cezası mahkemeden döndü.30 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
SELİM YAZICI / ANKARA
“Üniversitemizde PKK istemiyoruz” ifadelerinin, olayların büyümesine neden olduğu iddiasıyla, öğrenciye önce 1 ay uzaklaştırma cezası vermek isteyen Rektörlük, söz konusu öğrencinin daha önce disiplin cezası almaması sebebiyle bu cezayı ‘kınama’ cezasına çevirmek zorunda kalmıştı.
“HUKUKA UYGUN DEĞİL” KARARI ÇIKTI
Bu cezayı kabul etmeyen öğrenci, İdare Mahkemesi’nde iptal talebiyle dava açtı. Konuyu görüşen Ankara 12. İdare Mahkemesi, dava konusu disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığını kaydederek, Hacettepe Üniversitesi’nin verdiği ‘kınama’ cezasını iptal etti. Mahkeme, 302,80 TL yargılama gideri ile 1.090,00 TL vekalet ücretini de Rektörlüğe yükledi.
REKTÖR VE YÖK HAKKINDA TAZMİNAT DÂVÂSI
Marjinal grupların çıkardığı olaylara müdahale etmek yerine vatansever öğrencilerle uğraştığı öne sürülen Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk Özen imzası ve YÖK onayıyla rencide olan öğrencinin, üniversite ve YÖK aleyhine tazminat davası da açacağı öğrenildi.
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