Üniversitede çorba çeşmesi! Kış aylarında öğrencileri ısıtacak

Kocaeli iline bağlı AK Parti'li İzmit Belediyesi’nin 2012 yılında geliştirerek Kocaeli Üniversitesi’nde uygulamaya koyduğu 'Çorba Çeşmesi' projesi İzmir’de de hayata geçirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın girişimleriyle İzmit’te uygulanan proje üniversitenin kampüsüne getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait Tınaztepe ve Sağlık Yerleşkeleri'ne konulan iki adet çorba çeşmesinden kış ayında havaların soğumasıyla birlikte sıcak çorba akacak. Kış soğuğunda üniversite öğrencilerinin içi, sabah saatlerinde derse girmeden önce üniversite tarafından hazırlanacak sıcak çorba ile ısınacak.

Sosyal medyadan teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a sosyal medya hesabından teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Hotar, "Canın şifası güler yüzle, sofranın özeli çorbanın bereketiyle gelir. Yeni bir hizmet daha getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın değerli katkılarıyla Sağlık ve Tınaztepe Yerleşkelerimize Çorba Çeşmesi' yaptırdık. Afiyet olsun" notunu paylaştı.