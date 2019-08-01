Üniversitede bütçe hazırlık çalışmaları eğitimi gerçekleştirildi Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Bütçe hazırlık çalışmaları eğitimi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Bütçe hazırlık çalışmaları eğitimi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2020-2022 yılları üniversite bütçe hazırlık çalışmaları eğitimi, tüm harcama birimlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Tüfekçi’nin bilgilendirme sunumuyla başlayan eğitimde, birim bütçelerinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken konular ve planlamalar hakkında bilgiler verildi.

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