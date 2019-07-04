Üniversite yatay geçiş 2019 yatay geçişle öğrenci alan üniversiteler hangileri

Üniversite yatay geçişle öğrenci alan üniversiteler merak konusu. Üniversite yatay geçiş yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversite yatay geçiş şartları 2019 ve yatay geçiş kontenjanlarını merak ediyor. Çankaya Üniversitesi yatay geçiş yapan üniversitelerin başında geliyor. Çankaya Üniversitesi'ne yatay geçiş ile öğrenci alınacağını duyurdu. Yatay geçiş şartları 2019, üniversite yatay geçiş 2019, yatay geçiş kolay olan üniversiteler. İşte Çankaya Üniversitesi yatay geçiş başvuru tarihi ve şartları.

Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde programlar arasında geçiş çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transfer yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri ve üniversitemiz yönetmeliklerine uygun olarak 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde, genel not ortalamasına göre, kurum dışından, yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrenci kontenjanları başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?

Yatay geçiş üniversitelerin eş değer bölümleri arasında, öğrencinin bir üniversiteden diğerine geçmesidir. Yatay geçişler, kurum içi ya da kurumlar arası olmak üzere iki türlü olabilir.

Yatay geçiş üniversite kontenjanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurumlararasi-yatay-gecis-kontenjanlari-ile-basvuru

Yatay geçiş yapmak için şartlar neler?

Puan Türü: Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekmektedir (örneğin, TM1 den MF4 ‘de geçiş yapmak isteyen öğrencinin, sınava girdiği yıl MF4 puanının da hesaplanmış olması gerekir).

Not Ortalaması: Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. İstenen en düşük not ortalamasını üniversiteler kendisi belirler ve genelde en düşük ortalama 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.50 arasında değişir. Yatay geçiş kontenjanlarının sınırlı olduğu düşünülürse, en yüksek ortalamaya sahip olan öğrencinin şansının daha yüksek olduğu görülür.

Geçiş Zamanı: Öğrenciler en erken I. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz, öğrencilerin not ortalamasının hesaplanabilmesi için bölümlerinde bir yılı tamamlamaları gerekir. Ön lisans programlarında (2 yıllık) ilk yarıyıl ya da son yarıyıl için; lisans programlarıda ise (4 yıllık) ilk yıl ya da son yıl için başvuru yapılamaz.

Başvuru zamanı: Başvurular genellikle yaz aylarında yapılır. Her üniversite kendi başvuru tarihini belirler ve bunu web sitesinde yayınlar.

Başvuru sayısı: Bir öğrenci 2 kez başvurabilir. Üniversitenin onayı olduğu sürece, bir kez reddedilen bir öğrenci bir sonraki yarıyılda da başvuru yapabilir. Bu kararlar tamamıyla üniversitelere bırakılmıştır. Normalde 2. başvuru, 2. öğretim yılı sonunda yapılır.

Öğrenci Sayısı: Bir bölüme yatay geçişle kaç öğrenci alınacağı genellikle o bölümün öğrenci kontenjanı ile orantılıdır. Bu oran % 5-10 arası olabilir. 100 kişilik bir kontenjanı olan bölüm 5 öğrenci alabilir. Bu sayılar da üniversiteler tarafından belirlenir ve açıklanır.

Özel Durumlar: Kayıt dondurmuş olanlar yatay geçiş hakkını kaybetmez. Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuramaz.