Üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercihleri ne zaman? Üniversite kontenjanları 2021 önlisans lisans

ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde tamamlanan 2021 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra ÖSYM AİS sayfasında başlayacak. ÖSYM, 2021 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. ÖSYM takvimine göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos arasında gerçekleşecek.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün'ün paylaşımı şöyle: "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu için tıklayın

Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite tercihi yapacak olan aday T.C kimlik no.su ve aday şifresi ile birlikte ÖSYM tarafından hazırlanan aday işlemlerinin yapıldığı sisteme giriş yaparak tercihlerinin son şeklini oluşturup ÖSYM’ye gönderecektir. Tercih için sisteme giriş yapılmasından sonra aday tercih listesini oluşturup, onayladıktan sonra tercih işlemi tamamlanabilmektedir. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu da bu şekilde bir açıklamaya kavuşmuş olmaktadır. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı tercih dönemi öncesinde ÖSYM’nin web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanarak adaylara sunulmaktadır. Bu nedenle tercih yapacak olan her adayın bu kılavuzu inceledikten sonra tercihlerini yapması gerekir.

2021 üniversite kontenjanları

2021 üniversite kontenjanları da belli oldu. Devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversiteleri kontenjanları

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi. Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

2021 lisans, önlisans kontenjanları

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.