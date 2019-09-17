Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? Konya Teknik Üniversitesi alım başvuru şartları

Üniversitelerin bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenler üniversite sözleşmeli personel alım başvuru ilanlarını merak ediyordu. Konya Teknik Üniversitesi lise-önlisans ve lisans mezunu mühendis, programcı, çözümleyici tekniker, destek personeli ve büro personeli alımı yapıyor. KPSS puanı esas alınarak yapılacak olan Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Konya Teknik Üniversite sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

Sözleşmeli personel başvuruları ne zaman?

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Konya Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için istenen belgeler neler?

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.

3- Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans

mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi)

mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.

5- SGK Hizmet Dökümü.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7- 1 adet vesikalık fotoğraf.

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