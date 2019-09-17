0553 313 94 23

Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? Konya Teknik Üniversitesi alım başvuru şartları

Üniversitelerin bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenler üniversite sözleşmeli personel alım başvuru ilanlarını merak ediyordu. Konya Teknik Üniversitesi lise-önlisans ve lisans mezunu mühendis, programcı, çözümleyici tekniker, destek personeli ve büro personeli alımı yapıyor. KPSS puanı esas alınarak yapılacak olan Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

17 Eylül 2019 Salı 10:02
Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? Konya Teknik Üniversitesi alım başvuru şartları

Üniversitelerin bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenler üniversite sözleşmeli personel alım başvuru ilanlarını merak ediyordu. Konya Teknik Üniversitesi lise-önlisans ve lisans mezunu mühendis, programcı, çözümleyici tekniker, destek personeli ve büro personeli alımı yapıyor. KPSS puanı esas alınarak yapılacak olan Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler? Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Konya Teknik Üniversite sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

Sözleşmeli personel başvuruları ne zaman?

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Konya Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için istenen belgeler neler?

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.

3- Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans

mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi)

mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.

5- SGK Hizmet Dökümü.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7- 1 adet vesikalık fotoğraf.

İlan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:02
  1. İstanbul
  2. Üniversite sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır?
  3. Konya Teknik Üniversitesi alım başvuru şartları
  4. Sözleşmeli personel başvuruları ne zaman?
  5. Konya Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için istenen belgeler neler?
  6. sözleşmeli personel alımı 2019
  7. üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı 2019
  8. üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı ne zaman
  9. devlet personel başkanlığı
  10. sözleşmeli mühendis alımı
  11. sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversite hastaneleri 2019
  12. memur alımı 2019
  13. Yeni akit memur haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1 milyona yaklaştı
    1. Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1..
    2. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ..
    3. TEKNOFEST kapılarını açtı
    4. Drone’lar petrol fiyatlarını vurdu
    5. Kurduğu partiyle hüsrana uğramıştı!..
    6. İşsizlik yine üzdü
    7. Motorinde 7 kuruşluk artış
    8. CHP’nin gölgesinden korkan eziğine..
    9. Rum böreği nasıl pişirilir dereotlu ve..
    10. Yurt içi petrol üretiminde 20 yılın..
    11. Bütçe ağustosta fazla verdi
    12. Yeniden Refah Partisi'ne Davutoğlu ve..
    13. Ciro endeksinde artış
    14. Terör örgütü YPG/PKK'den Azez'e sızma..
    15. MediaMarkt’tan yeni ödeme yöntemi
    16. “2023’te 70 milyon turist 70 milyar..
    17. ALES'e gireceklerin dikkatine!..
    18. 300 SAR’lık ek vergi kararından geri..
    19. Galatasaray'ın Brugge kadrosu..
    20. Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi..
    21. İlk kez hakim karşısına çıktılar!..
    22. Ankara'da FETÖ’cülere ağır darbe!
    23. Adnan Oktar ilk kez hakim karşısına..
    24. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    25. "Şüpheli toz" paniği! Çalışanlar..
    26. Afganistan'da ABD askeri öldü!
    27. Babasını silahla öldürmüştü! Beraat etti
    28. KKTC, o yasayı gözden geçirsin
    29. Gündemi sarsan kulis! 'Muharrremciler'..
    30. Üniversite sözleşmeli personel alım..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
    AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
    Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor