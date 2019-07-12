Üniversite sözleşmeli personel alım başvuruları, hangi üniversite personel alımı yapıyor

Üniversitelerin farklı departmanlarında açık bulunan pozisyonlar için personel alımı yapılmakta. Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler de üniversite personel alım ilanlarını merak etmekte. Sözleşmeli personel alımı yapacak üniversiteler arasında Konya Teknik Üniversitesi de yer aldı. Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli olarak Yazılım Geliştirme Uzmanıalımı yapacak. 2017 veya 2018 KPSS’den 70 puan alma şartının arandığı ilanda, aylık brüt sözleşmeli ücretinin 2 katına kadar ücret verilecek.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan sözleşmeli personel alım ilanında, üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Üniversite sözleşmeli personel alım başvuru şartları neler?

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Başvurular 12 Temmuz itibariyle başlamış olup, başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.ktun.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.