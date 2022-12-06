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Yerel Üniversite öğrencisi iki ev arkadaşı yumruk yumruğa birbirine girdi!
Yerel

Üniversite öğrencisi iki ev arkadaşı yumruk yumruğa birbirine girdi!

Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan iki öğrenci, henüz belirlenemeyen bir nedenle yumruk yumruğa birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:21:00 -
Üniversite öğrencisi iki ev arkadaşı yumruk yumruğa birbirine girdi!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki ev arkadaşı, okul çıkışında kavga etti. Kavgaya müdahale eden otobüs şoförü öğrencilere "Öğrencisiniz siz burada haddinizi bilin" diye bağırdı.

Olay, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Belediye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan S.A. ve B.E.P. arasında okul çıkışında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Son duraklara geldiklerinde yumruk yumruğa birbirine giren öğrencileri çevredeki öğrenciler güçlükle ayırdı. Bir otobüs şoförü, "Öğrencisiniz siz burada, haddinizi bilin" diye bağırdı. Diğer vatandaşlar şoförü güçlükle sakinleştirdi.

Olayın ardından taraflar olay yerinden ayrılırken S.A. kendi imkanlarıyla gittiği SEKA Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.

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