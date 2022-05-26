Üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından 568 üniversite öğrencisine “Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri” verildi.
YENİ AKİT ANKARA
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından 568 üniversite öğrencisine “Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri” verildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kars Emniyet Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve uyuma uygulaması kapsamında, Narkotik Birimimiz koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında görevli Sn. Murat SARIGÜZEL tarafından 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri' ile 568 üniversite öğrencisi bilgilendirildi” ifadeleri kullanıldı.