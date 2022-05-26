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Aktüel Üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri
Aktüel

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından 568 üniversite öğrencisine “Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri” verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 16:12:00 -
Üniversite öğrencilerine uyuşturucu semineri

YENİ AKİT  ANKARA

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından 568 üniversite öğrencisine “Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri” verildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kars Emniyet Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve uyuma uygulaması kapsamında, Narkotik Birimimiz koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında görevli Sn. Murat SARIGÜZEL tarafından 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Semineri' ile 568 üniversite öğrencisi bilgilendirildi” ifadeleri kullanıldı.

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