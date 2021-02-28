Üniversite öğrencilerine 37 farklı bölümde staj imkânı

Koç, dijital dönüşümün 3 temel ayağının teknoloji, iş süreçleri ve insan olduğunu, bu unsurlardan en önemlisi olan insana yapılan yatırımın toplumsal dijital dönüşümü de sağlayacağını söyledi.

Farklı disiplinleri kapsıyor

Dijital çağda gençlerin yetiştirilmesinin önemine işaret eden Koç, “Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Staj Seferberliği Projesi kapsamında toplamda 37 farklı bölüm için staj imkânı sunuyoruz” diye konuştu. Staj bölümlerinin hepsinin sayısal bölümler olmadığını dile getiren Koç, şöyle devam etti: “Çünkü biz, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece bilgi teknolojileri tabanlı meslek gruplarıyla çalışmıyoruz. Dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında birçok farklı disiplini kapsayan bir bütün. Bu açıdan baktığımızda, sürdürdüğümüz çalışmalarda iyi yazılımcıya ihtiyacımız olduğu gibi iyi hukukçu hatta iyi sosyolog ya da iletişimciye de ihtiyacımız var. Bu kapsamda sayısal bölümlerin yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iletişim tasarımı gibi bölümlerden de stajyer almayı düşünüyoruz.”

“Yeni nesil bizim geleceğimiz”

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisinin kapılarını öğrencilere açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Yeni nesil bizim geleceğimiz. Onları desteklemek, yanlarında durup bilgi birikimimizi aktarmak en temel görevlerimiz arasında. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak çok seçkin bir ekiple çalışıyoruz. Gençlerimizi bu güzel ekiple bir araya getirmek ve bu sayede belki de yeni değerleri keşfetmek bizim için de çok önemli” dedi. Programa katılım için “https://kariyerkapisi.cbiko. gov.tr” adresi üzerinden başvuru yapılabileceğini bildiren Koç, “Bu yılın temmuz ve ağustos ayları için açacağımız 2 ayrı yaz staj programına öğrenciler 22 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. Staja kabul değerlendirmesi, öğrencilerin akademik yetkinliklerine göre yapılacak” ifadelerini kullandı. Koç, staj programının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiye “https://cbddo.gov. tr/duyurular/5058/ staj-duyurusu” adresinden erişilebileceğini kaydetti.