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Sosyal Medya Üniversite öğrencilerinden gündem olan 'boykot' kısa filmi!
Sosyal Medya

Üniversite öğrencilerinden gündem olan 'boykot' kısa filmi!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:18:00 - 2023-11-06 23:24:07

Üniversite öğrencilerinin İsrail menşeili ürünlere ilişkin boykotun önemini anlattıkları video sosyal medyada gündem oldu.

Video, gelecekten geçmişe dönük bir kurguyla düzenlendi.

Başlangıçta Büyük İsrail projesinin 2028 yılında uygulanarak Türkiye'ye saldırıldığı anlatılan videonun sonunda günümüze geri dönüldü.

Bugün siyonist mallarını boykot etmeyenlerin gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntılara dikkat çekilen video, sosyal medyada gündem oldu.

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