Üniversite öğrencilerinden görme engelliler için dev proje

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Sesli Kitap" projesi, görme engelli öğrenciler ile buluştu.

Topluma hizmet dersi kapsamında gerçekleştirilen projede farklı hikaye ve metinler öğrenciler Başak Kanık, Seher Yöney, Fatma Nur Şimşek, Şükran Kuloğlu ve Fatma Kara tarafından seslendirildi.

Birçok sesli kitap görme engelli öğrencilere ulaştı

Ekim ayında başlatılan proje ile birçok sesli kitap görme engelli öğrencilere ulaştı. "Onlara Sevginizi Hissettirin" sloganı ile yürütülen projede, çocuklara hediye edilen sesli kitapların, çocukları hem eğlendirmesi hem de eğitmesi öngörülüyor.