Üniversite öğrencileri zulme 'dur' diyor! İsrail karşıtı protestolar dünyaya yayıldı
Batılı gençlerin Gazze'ye destek protestoları Avustralya'ya da ulaştı.
ABD’deki birçok üniversitede devam eden Gazze’ye destek protestolarına Avustralya'daki Sydney Üniversitesi'ndeki öğrenciler de katıldı.
Avustralya'daki Sydney Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, üniversite içerisine kamp kurarak, Gazze’ye destek protestosu düzenledi. Sydney Üniversitesi’ndeki protestolar, ABD’dekilerin aksine polis müdahalesi olmadan barışçıl bir şekilde devam ederken, üniversite yönetimi protestonun sınırları aşması halinde polisin müdahale edebileceği uyarısında bulundu.
Kanada da katılmıştı!
ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan Filistin yanlısı gösteriler, Kanada’da da desteklenmişti.
Kanada üniversitelerindeki ilk Filistin ve Filistinlilere destek gösterisi Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Filistin yanlıları üniversite kampüsüne kamp kurdu. Kanada’da okuyan yüzlerce öğrenci, McGill ve Concordia Üniversitelerinin "siyonist akademik kurumlarla bağlarını kesmelerini" talep etti.
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