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Yerel Üniversite öğrencileri şehitler için yürüdü
Yerel

Üniversite öğrencileri şehitler için yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-12-24 08:52:00 -
Üniversite öğrencileri şehitler için yürüdü

Sivas’ta bir araya gelen yüzlerce üniversite öğrencisi, şehitler için yürüyerek terörü lanetledi.

Terörü lanetlemek için Sivas’ta yüzlerce üniversite öğrencisi bir araya geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde üniversite yolu üzerinde yürüyüş yapan öğrenciler, Türk bayrağı açarak slogan attı. Yürüyüş, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesiyle son buldu.

Bir konuşma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Osman Cansever, teröre karşı tepkilerini belli etmek için yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.

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