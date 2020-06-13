  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Üniversite laboratuvarında yangın

Malatya İnönü Üniversitesi laboratuvarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:05:50 -
Üniversite laboratuvarında yangın

Malatya İnönü Üniversitesi laboratuvarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Üniversitenin Malatya -Elazığ karayolu 8. kilometrede bulunan merkez kampüsünde bulunan merkez laboratuvarda, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede söndürülürken, Yangın esnasında laboratuvarda kimsenin bulunmadığı ve maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.


Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı