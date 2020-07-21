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Eğitim

Üniversite kontenjanları 2020

Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler okulların kontenjanlarını merak ediyor. Milyonlarca öğrenci “Üniversite kontenjanları 2020” , “Üniversite kontenjanları belli oldu mu?” , “Üniversite tercihleri ne zaman?”, “Tıp kontenjanı kaç 2020” , “Hukuk kontenjanı 2020” , “Mühendislik kontenjanı 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:07:00 -
Üniversite kontenjanları 2020

Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. YKS sonuçları 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Öğrenciler üniversite taban puanları kadar kontenjanları da merak ediyor. YÖK’ten üniversite kontenjanları hakkında bir açıklama geldi.

Üniversite kontenjanları 2020

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

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