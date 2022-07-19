3 milyonu aşkın aday 18-19 Temmuz tarihlerinde YKS’ye girdi. Merakla beklenen sonuçlar ise üç gün erken olarak 18 Temmuz’da ilan edildi. 19 Temmuz Salı günü ise tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercih işlemlerini ÖSYM ais üzerinden yapacak. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler kadar üniversite kayıt işlemlerinin ne zaman alınacağı merak ediliyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.