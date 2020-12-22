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Aktüel Üniversite kampüsünde kan donduran olay
Aktüel

Üniversite kampüsünde kan donduran olay

Konya'da Selçuk Üniversitesi'ne ait kampüs alanında kamp yapmaya giden iki genç, ormandaki gezintileri esnasında bölgede bir erkek cesedi buldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:43:00 -
Üniversite kampüsünde kan donduran olay

Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Kampüs içerisindeki ormanlık alana kamp yapmaya giden iki genç, gezinti sırasında bölgede ceset görmeleri üzerine polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin 55-60 yaşlarında olduğunu belirledi.

Ceset, incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

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