Üniversite kampüsünde başörtülü öğrencilere alçak hakaret!
Konya'da bulunan KTO Karatay Üniversitesi bahçesinde çekilen görüntülerde, başörtülü öğrencilere hakaretler edildi.29 Mart 2019 Cuma 22:51
Konya'da bulunan KTO Karatay Üniversitesi bahçesinde çekilen görüntülerde, Karatay Üniversitesi'nin kendi sitesinde yaptığı açıklamada bildirdiği üzere Üniversite'nin öğrencisi olmayan bir şahıs, başörtülü öğrencileri kayda aldığı sırada 'Nesli tükenen Rabialar göç ediyor' diyerek hakaret etti. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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