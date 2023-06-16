Üniversite güvenlik personeli LGBT sapkınlığının önünde siper oldu!
Sözde onur ayı kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir araya gelen sapkınlar dağılın uyarılarına aldırış etmeyince müdahale üniversitede görevli personelden geldi.
LGBT'li sapkınlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eylem yapmak istedi.
Eyleme izin vermeyen üniversite yönetimine karşın bir araya gelen sapkınlara müdahale üniversite personelinden geldi.
Sapkınlara geçit vermeyen üniversite güvenliğinin videosunu kaydeden LGBT'liler, sosyal medyada linç kampanyası başlattı.
Güvenlik görevlisinin sapkınlarla kararlı mücadelesi büyük destek gördü.
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