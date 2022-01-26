İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversiteler eğitime ara vermişti. İstanbul’da üniversite okuyan öğrenciler hangi üniversitelerin tatil olduğunu merak ederken, diğer yandan ise hangi üniversite sınavları iptal etti? Üniversite final sınavları ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı. Peki Üniversite final sınavları ne zaman? İstanbul Teknik Üniversitesi sınavları ne zaman?