Üniversite final sınavları ne zaman? İstanbul Teknik Üniversitesi sınavları ne zaman?
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversiteler eğitime ara vermişti. İstanbul’da üniversite okuyan öğrenciler hangi üniversitelerin tatil olduğunu merak ederken, diğer yandan ise hangi üniversite sınavları iptal etti? Üniversite final sınavları ne zaman yapılacak? soruları sorulmaya başlandı. Peki Üniversite final sınavları ne zaman? İstanbul Teknik Üniversitesi sınavları ne zaman?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" demişti. Vali Yerlikaya’nın açıklaması sonrası İstanbul’daki bazı üniversitelerden kar tatili ve sınav ertelemesi açıklaması gelmişti.
İstanbul Teknik Üniversitesi sınavları ne zaman?
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada," 24 Ocak pazartesi ve 25 Ocak salı günleri gerçekleştirilmesi planlanan final sınavları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Sınavlar, 26-30 Ocak tarihleri arasında duyurulacak saatler arasında yapılacaktır." açıklamalarını kullandı.