Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? E devlet üniversite elektronik kayıtlar için istenen belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman 2019, üniversite kayıtları internet üzerinden yapılır mı 2019, üniversite kayıt sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir önlisans ya da lisans programlarına yerleşen üniversite adaylarının beklediği üniversite kayıtları başladı. YKS 2019 tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptıracaklar için elektronik kayıtları başladı. Elektronik kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında yapılırken, normal kayıtlar ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki üniversite elektronik kayıtları nasıl yapılır, üniversite kayıtlarında elektronik kayıt yeterli mi, e kayıt nasıl yapılır 2019? Üniversite kayıt için gerekli evraklar, üniversite elektronik kayıtlar için istenen belgeler neler?

Bu kapsamda 2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 16-21 Ağustos tarihlerinde, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu elektronik kayıt (e-Kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 21 Ağustos saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.