DGS ek yerleştime kayıtları ne zaman? 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. ÖSYM 2021 DGS ek tercih sonuçları sonrası bir lisans programa yerleşen adaylar 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarıyla birlikte DGS ek üniversite kayıt takvimini de açıkladı. Peki üniversite DGS ek kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu. ÖSYM’den yapılan açıklanda “15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi. Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

DGS ek yerleştirme ile bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları nereden nasıl yapılacak?

DGS ek yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar DGS ek üniversite kayıt yaptırmak için e-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. DGS ek yerleştirme elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.