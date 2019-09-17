Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır 2019 Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin beklediği ders seçimi başvuruları başladı. Üniversitelerin OBS üzerinden öğrenci numarası ile yapılacak ders seçimlerinde öğrencilerin okuyacakları zorunlu bölüm derslerinin yanında bir de seçmeli dersler yer almakta. Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek eklenmekte. Peki Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır 2019?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.