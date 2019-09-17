Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır 2019
Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin beklediği ders seçimi başvuruları başladı. Üniversitelerin OBS üzerinden öğrenci numarası ile yapılacak ders seçimlerinde öğrencilerin okuyacakları zorunlu bölüm derslerinin yanında bir de seçmeli dersler yer almakta. Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek eklenmekte. Peki Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır 2019?17 Eylül 2019 Salı 17:34
Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin beklediği ders seçimi başvuruları başladı. Üniversitelerin OBS üzerinden öğrenci numarası ile yapılacak ders seçimlerinde öğrencilerin okuyacakları zorunlu bölüm derslerinin yanında bir de seçmeli dersler yer almakta. Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek eklenmekte. Peki Üniversite ders kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite ders seçimi nasıl yapılır 2019?
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Üniversite ders seçimleri ne zaman? OBS üniversite ders seçimi nasıl yapılır?
1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Ders Seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.
2- Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
3- a) 2019 YKS sonucunda Üniversitemiz Birinci Öğretim programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerimiz ile öğrenim süresini aşmayan Birinci Öğretim öğrencilerimiz doğrudan Öğrenci Bilgi Sistemine girip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.
İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için:
a) Ders seçimi yapılacak olan üniversitenin resmi internet sitesine girilir. Oradan “Öğrenci” menüsü altındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi” girilir. Öğrenci kullanıcı şifresiyle birlikte sisteme giriş yapılır. Buradan ders seçimi yapılır.
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