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Üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden KYK yurt başvurusu yapacak mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına yoğun talep söz konusu. Devlet yurtları hem hizmet bakımından hem de parasal yönden diğer yurtlara göre daha uygun. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılacak. Peki aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
Üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden KYK yurt başvurusu yapacak mı?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularına yoğun talep söz konusu. Devlet yurtları hem hizmet bakımından hem de parasal yönden diğer yurtlara göre daha uygun. KYK yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar yapılacak. Peki aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrenciler kalmakta olduğu yurtta barınmaya devam ederler. (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde yeni öğretim kurumunun süresi kadar barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
  1. Ankara
  2. Üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden KYK yurt başvurusu yapacak mı?
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