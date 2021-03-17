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Yerel Üniversite bahçesinde insana ait kafatası bulundu
Yerel

Üniversite bahçesinde insana ait kafatası bulundu

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait kafatası bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:15:00 -
Üniversite bahçesinde insana ait kafatası bulundu

Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti.

İncelenmek üzere morga kaldırıldı

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı. Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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