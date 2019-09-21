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Üniversite akademik personel alımı öğretim üyesi araştırma görevlisi iş alanı

Üniversiteler 23 Eylül Pazartesi günü açılacak. Binlerce üniversite öğrencisi 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşarken, Türkiye genelindeki pek çok üniversite personel alımı yapıyor. Üniversite akademik personel alım ilan başvuruları araştırılırken, Basın İlan Kurumu ilan govtre’den İzmir Demokrasi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Uludağ, Şırnak Üniversitesi, İstanbul Bilgi, Koç Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversite akademik personel alımı kapsamında öğretim üyesi, araştırma görevlisi profesör, doçent doktor alımı yapıyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:43
Üniversite akademik personel alımı öğretim üyesi araştırma görevlisi iş alanı

Üniversiteler 23 Eylül Pazartesi günü açılacak. Binlerce üniversite öğrencisi 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşarken, Türkiye genelindeki pek çok üniversite personel alımı yapıyor. Üniversite akademik personel alım ilan başvuruları araştırılırken, Basın İlan Kurumu ilan govtre’den İzmir Demokrasi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Uludağ, Şırnak, İstanbul Bilgi, Koç Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda üniversite akademik personel alımı kapsamında öğretim üyesi, araştırma görevlisi profesör, doçent doktor alımı yapıyor. İşte üniversite akademik personel alımı yapan kamu kurumları iş ilanları. Üniversite öğretim görevlisi alım ilanları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:43
  1. Şırnak
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