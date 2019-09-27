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Unifree yönetimine üst düzey atama

Dünyada yeni bir iş modeli geliştirerek İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan Unifree Duty Free, sektördeki yerini üst düzey atamalarla güçlendiriyor.

27 Eylül 2019 Cuma 11:41
Unifree yönetimine üst düzey atama

Dünyada yeni bir iş modeli geliştirerek İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayan Unifree Duty Free, sektördeki yerini üst düzey atamalarla güçlendiriyor. Türkiye seyahat perakendesini İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açan Unifree’nin İstanbul’daki ticari operasyonlarını, sektörün dünya çapında en deneyimli isimlerden biri olan Ian Foster yönetecek. Foster, Unifree’nin Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. Foster, yeni görevi kapsamında Unifree Duty Free’nin İstanbul’daki tüm perakende operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak. Ian Foster, “Türkiye’deki seyahat perakendesi dinamiklerini, geleneksel duty free mağazacılığı anlayışının ötesine geçerek yeniden yorumlayacak ve dünya çapında markalarla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:41
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Unifree Duty Free
  3. Unifree
  4. Foster

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