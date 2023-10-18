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Dünya UNIFIL'in Lübnan'ı terk ettiği iddia edildi
Dünya

UNIFIL'in Lübnan'ı terk ettiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 03:36:00 -
UNIFIL'in Lübnan'ı terk ettiği iddia edildi

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ülkeyi terk ettiği iddia ediliyor.

İsrail'in alçakça saldırdığı Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce Filistinli şehit düştü ve yaralandı.

Zalim saldırı sonrası Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Sosyal medyada yere alan videoda çok sayıda kamyon ve zırhlı aracın seyir halinde hareket ettiği görülüyor.

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