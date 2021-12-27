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Ekonomi Unicorn’u kullanan LGBT akımı bakın dünyayı nasıl yönlendiriyor! Tiktok'un sahibi en değerli Unicorn oldu
Ekonomi

Unicorn’u kullanan LGBT akımı bakın dünyayı nasıl yönlendiriyor! Tiktok'un sahibi en değerli Unicorn oldu

Eşcinsellik akımının gökkuşağı ile birlikte sembollerinden biri olan, pagan sembolü tek boynuzlu unicorn atı, dünya çapında 1 milyar doları geçen değerlemeye ulaşan firmalar için ayrıcalık gibi gösteriliyor. Bu sınırı aşan markalar için abartılı halkla ilişkiler metinleri hazırlanıp reklamlar çekilerek kamuoyuna sunuluyor. Böylece sapkın eşcinsel sembollerine parlak imajlar oluşturulmaya çalışılıyor. İşte Çin Radyosu tarafından yapılan duyuruda, “Dünyanın en değerli unicorn’u TikTok’un sahibi ByteDance oldu” denilerek eşcinsel akımın Çin’i nasıl teslim aldığı ortaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:18:00 -
Unicorn’u kullanan LGBT akımı bakın dünyayı nasıl yönlendiriyor! Tiktok'un sahibi en değerli Unicorn oldu

 Yeni Akit/Ankara 

Unicorn adlı eşcinsel sembolü üzerinden dünya çapında yürütülen kampanyaya koşulsuz şartsız uyum gösteren Komünist Çin tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Shanghai merkezli bir araştırma enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Çin’deki unicorn sayısı 2021’de 301’e ulaştı. Böylece Çin, unicorn sıralamasında dünya ikincisi oldu. Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından derlenen Global Unicorn Index 2021’de, bir yıl öncesine kıyasla listeye 74 yeni Çinli unicorn şirketin eklendiği görülüyor. Veriler, yıllık yüzde 80 artışla küresel olarak toplam 1.058 tek boynuzlu at şirketinin listede olduğunu gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri toplam 487 unicornla listenin başında gelirken, Hindistan 54 girişimle üçüncü sıraya yerleşerek İngiltere’yi geride bıraktı. Video platformu TikTok ve Çinli kardeş uygulaması Douyin’in ana şirketi olan Çinli teknoloji devi Bytedance, bu yıl 2,3 trilyon yuana (yaklaşık 350 milyar dolar) yükselen değerlemesiyle dünyanın en değerli unicorn’u oldu. Beijing, 2021’de 91 tek boynuzlu at şirkete ev sahipliği yaptı ve dünyadaki tek boynuzlu at sayısı açısından en büyük ikinci sırada yer alırken, Shanghai 71 şirketle dördüncü oldu. Shenzhen ise 32 unicornla beşinci sırasını korudu"

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