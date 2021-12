Unicorn’u kullanan LGBT akımı bakın dünyayı nasıl yönlendiriyor! Tiktok'un sahibi en değerli Unicorn oldu

Yeni Akit/Ankara

“Shanghai merkezli bir araştırma enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Çin’deki unicorn sayısı 2021’de 301’e ulaştı. Böylece Çin, unicorn sıralamasında dünya ikincisi oldu. Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından derlenen Global Unicorn Index 2021’de, bir yıl öncesine kıyasla listeye 74 yeni Çinli unicorn şirketin eklendiği görülüyor. Veriler, yıllık yüzde 80 artışla küresel olarak toplam 1.058 tek boynuzlu at şirketinin listede olduğunu gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri toplam 487 unicornla listenin başında gelirken, Hindistan 54 girişimle üçüncü sıraya yerleşerek İngiltere’yi geride bıraktı. Video platformu TikTok ve Çinli kardeş uygulaması Douyin’in ana şirketi olan Çinli teknoloji devi Bytedance, bu yıl 2,3 trilyon yuana (yaklaşık 350 milyar dolar) yükselen değerlemesiyle dünyanın en değerli unicorn’u oldu. Beijing, 2021’de 91 tek boynuzlu at şirkete ev sahipliği yaptı ve dünyadaki tek boynuzlu at sayısı açısından en büyük ikinci sırada yer alırken, Shanghai 71 şirketle dördüncü oldu. Shenzhen ise 32 unicornla beşinci sırasını korudu"